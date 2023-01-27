Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Sky News.
«Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что российские оккупанты бьют по нашим логистическим центрам. Поэтому нам сейчас нужно 300 — 500 танков», — заявил президент.
Президент поблагодарил союзников, которые передают Украине танки, и весь мир за поддержку. По его словам, количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение. Глава государства добавил, что пять, восемь, десять танков не решают вопрос на поле боя.
«У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что это оружие едет месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что партнеры дают , начинает работать в защиту нашей армии», — сказал президент.
Зеленский объяснил, что эти танки необходимы для наступательных действий на украинской земле. Эта бронированная техника необходима для защиты украинцев.
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном…
В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.
Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь…
В Днепре демонтирована незаконная парковка.
В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном трубопроводе водопровода «Днепр - Западный Донбасс».
Вечная память Герою!
В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.
В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.
Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь сложно представить, что на месте зеленых алей и высотных домов когда-то было пустое поле, бегали дикие животные и поднимались песчаные бури.
Сегодня, 27 января, на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге внутри автомойки загорелся автомобиль.
В Днепре демонтирована незаконная парковка.
В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.
В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.
Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке. А вот что делать, когда свет пропал как раз в то…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!