Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

Сегодня 18:45
просмотров

Вооруженным силам Украины для проведения наступательных операций требуется от 300 до 500 танков.

Новости Днепра про Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступления

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Sky News.

«Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что российские оккупанты бьют по нашим логистическим центрам. Поэтому нам сейчас нужно 300 — 500 танков», — заявил президент.

Президент поблагодарил союзников, которые передают Украине танки, и весь мир за поддержку. По его словам, количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение. Глава государства добавил, что пять, восемь, десять танков не решают вопрос на поле боя.

«У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что это оружие едет месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что партнеры дают , начинает работать в защиту нашей армии», — сказал президент.

Зеленский объяснил, что эти танки необходимы для наступательных действий на украинской земле. Эта бронированная техника необходима для защиты украинцев.

Читайте также:

Новости Днепра про Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступленияУкраїнська Новости Днепра про Зеленский назвал количество танков, которые нужны Украине для наступленияРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды

    В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном…

    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков
    Новости Днепра
    Сегодня 17:37
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

    В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.

    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:12
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

    Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь…

    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку
    Новости Днепра
    Сегодня 16:35
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку

    В Днепре демонтирована незаконная парковка.

    Последние новости

    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды
    Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды

    В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном трубопроводе водопровода «Днепр - Западный Донбасс».

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины
    Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины

    Вечная память Герою!

    Сегодня 18:31
    0
    просмотров
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков
    Из-за ракетного удара 14 января разрушена одна из амбулаторий Днепра: известна сумма убытков

    В Днепре ракетный удар разрушил медучреждение.

    Сегодня 17:37
    0
    просмотров
    В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом
    В Польше взрыв газа полностью разрушил трехэтажный дом

    В польском Катовице в пятницу утром прогремел мощный взрыв в старом трехэтажном доме.

    Сегодня 17:20
    0
    просмотров
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов
    Широкий проспект и ни одного дерева: 10 редких фото Левобережного в Днепре 1980-х годов

    Левобережная часть Днепра начала интенсивно застраиваться около полувека назад. Теперь сложно представить, что на месте зеленых алей и высотных домов когда-то было пустое поле, бегали дикие животные и поднимались песчаные бури.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)
    В Кривом Роге на автомойке загорелся автомобиль (ФОТО)

    Сегодня, 27 января, на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге внутри автомойки загорелся автомобиль.

    Сегодня 16:56
    0
    просмотров
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку
    Житель Днепра обустроил себе незаконную ВИП-парковку

    В Днепре демонтирована незаконная парковка.

    Сегодня 16:35
    просмотров
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу
    Брала аванс за квартиру и исчезала: на Днепропетровщине задержали мошенницу

    В Каменском полицейские разоблачили женщину на мошенничестве во время сдачи в аренду жилья.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света
    В Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света

    В Днепре пенсионер угрожал взорвать дома.

    Сегодня 15:43
    просмотров
    Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате
    Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате

    Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке.  А вот что делать, когда свет пропал как раз в то…

    Сегодня 14:54
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх