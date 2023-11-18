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Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу

Сегодня 15:41
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Президент Владимир Зеленский рассказал, смогут ли студенты выезжать на обучение за границу.

Новости Днепра про Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу

Президент сделал заявление на встрече со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, возобновившего работу на базе одного из киевских вузов.

Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине… Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину, — заявил Президент.

Министерство образования Оксен Лисовой сообщил, что его ведомство уже ищет решение проблемы выезда за границу студентов.

Это касается студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.

Также правительство планирует в текущем году повысить объем стипендий.

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