Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу

Президент Владимир Зеленский рассказал, смогут ли студенты выезжать на обучение за границу.

Президент сделал заявление на встрече со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, возобновившего работу на базе одного из киевских вузов.

Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине… Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину, — заявил Президент.

Министерство образования Оксен Лисовой сообщил, что его ведомство уже ищет решение проблемы выезда за границу студентов.

Это касается студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.

Также правительство планирует в текущем году повысить объем стипендий.

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