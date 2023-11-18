Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу

Президент сделал заявление на встрече со студентами и преподавателями Мариупольского государственного университета, возобновившего работу на базе одного из киевских вузов.
Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине… Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину, — заявил Президент.
Министерство образования Оксен Лисовой сообщил, что его ведомство уже ищет решение проблемы выезда за границу студентов.
Это касается студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.
Также правительство планирует в текущем году повысить объем стипендий.
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