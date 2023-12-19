Зеленский категорически заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

Зеленский сообщил, готов ли подписать закон о мобилизации женщин.

Зеленский ответил на вопрос о возможной мобилизации женщин и мужчин с 25 лет.

«Женщин нет, не подпишу (соответствующий законопроект — ред.). Что касается 25 лет, если все аргументы будут изложены, с этим соглашусь».

Об этом президент сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

Заметим, что в последние недели звучат заявления о необходимости мобилизации женщин и снижении призывного возраста для мужчин.

Напомним, ранее мы писали: Генштаб хочет мобилизовать 450—500 тысяч человек: Зеленский сказал, сколько это будет стоить. Также президент отметил, что в настоящее время Украину никто в НАТО приглашать не спешит.

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