Зеленская отреагировала на удар по родному Кривому Рогу

Елена Зеленская прокомментировала удар по родному городу.

Сегодня, 16 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Жена президента Елена Зеленская отреагировала на атаку по родному городу. Первая леди отметила, что утро пятницы началось с массированного российского обстрела всей Украины. В результате во многих городах была повреждена энергетическая инфраструктура и они остались без света и воды.

Украина сжимает кулаки, но держится и победит, – написала Елена Зеленская.

Во время ракетной атаки погибли три человека. Вечером из-под завалов вытащили молодую женщину, сейчас спасатели ищут ее маленького сына.

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