Зеленой зоне на проспекте Героев в Днепре могут дать имя погибшего замминистра МВД Евгения Енина

В Днепре одна из зеленых зон может получить новое имя.

Зеленую зону, расположенную вблизи домов №32 и 40 на проспекте Героев, могут назвать в честь погибшего в авиакатастрофе под Броварами заместителя экс-министра МВД Евгения Енина.

По крайней мере, проект решения с такой инициативной появился на сайте Днепровского городского совета.

Отмечается, что на основании писем от министра МИД Дмитрия Кулебы и народных депутатов, горсовет хочет почтить память Евгения Енина, назвав его имя одной из зеленых зон в Днепре.

На документе уже есть подписи профильных чиновников, но еще нет подписи мэра города Бориса Филатова, поэтому пока решение не принято. Его должны рассмотреть депутаты на одной из сессий, а затем утвердить городской голова.

Евгений Енин – что известно?

Авиатроща в Броварах случилась 18 января 2023 года, когда министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и другие чиновники направлялись на рабочую встречу. Тогда погибли 14 человек — пассажиры и экипаж вертолета, а также гражданские люди, среди которых ребенок.

Евгений Енин родился в Днепре, учился в Павлоградской школе №9. В свое время служил офицером в оперативных подразделениях Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки. После этого работал в Министерстве иностранных дел, а с сентября 2021 года стал первым заместителем Министра Дениса Монастырского.

Во время войны продолжал работу в министерстве, в частности, занимался расследованием поставки некачественных бронеплит на фронт.

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