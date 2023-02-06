Здание рухнуло в прямом эфире: в Турции произошло новое землетрясение

Сегодня мир всколыхнула новость о землетрясении в Турции.

Уже известно о почти тысяче погибших и более пяти тысяч раненых.

В 12:24 по киевскому времени в центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,8 балла.

О пострадавших и погибших пока нет информации. Но в социальных сетях начали публиковать видео, на котором один из домов падает в прямом эфире.

Напомним, ранее мы писали: Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях.

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