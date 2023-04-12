Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

Сегодня 20:30
просмотров

Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около трех килограмм каннабиса и растения конопли.

Новости Днепра про Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

 
Санкционированный обыск на территории домовладения состоялся 7 октября с участием дознавателя и полицейских офицеров общины Никопольского районного управления полиции. Полицейские изъяли из теплицы кусты конопли, а с чердака — сушеное растение и измельченный каннабис. Наркотические растения были направлены на экспертное исследование. По результатам экспертизы установлено, что изъятые растения являются наркотическими, а их общая масса составляет около 3 кг.
 

11 апреля следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 (незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми.

Новости Днепра про Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

 

Читайте также:

Новости Днепра про Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського районуУкраїнська Новости Днепра про Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського районуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома

    В Новомосковском районе полицейские задержали вора. 23-летний мужчина за месяц…

    Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса

    автра, 13 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые…

    ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов…

    270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:01
    270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)

    В Днепре высадили патриотическую клумбу.

    Последние новости

    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома
    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома

    В Новомосковском районе полицейские задержали вора. 23-летний мужчина за месяц успел обокрасть 3 дома.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса
    Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса

    автра, 13 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, в связи с этим с 08.00 до 17.00 будет отсутствовать электропитание на трех улицах.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб
    ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов в Донецкой области. При этом они уничтожили склад боеприпасов противника.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя
    В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

    Сегодня, 12 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Никополь.

    Сегодня 18:06
    1
    просмотров
    270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)
    270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)

    В Днепре высадили патриотическую клумбу.

    Сегодня 18:01
    просмотров
    Кто может потерять бронь от мобилизации и кому ее точно не дадут
    Кто может потерять бронь от мобилизации и кому ее точно не дадут

    В Украине продолжается мобилизация. По словам министра обороны Алексея Резникова, на сегодня план по призыву военнообязанных, согласованный в феврале 2022 года не выполнен и не превышен.

    Сегодня 17:30
    просмотров
    В Днепре предлагают переименовать улицу Титова: как именно и что не так с ее названием
    В Днепре предлагают переименовать улицу Титова: как именно и что не так с ее названием

    В Днепре рассказали, что не так с улицей Титова и почему ее нужно переименовать.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров
    В Днепре 17-летний юноша упал с 9-метровой высоты: работал на стройке
    В Днепре 17-летний юноша упал с 9-метровой высоты: работал на стройке

    Сегодня, 12 апреля, в Днепре произошел несчастный случай.

    Сегодня 16:26
    0
    просмотров
    Метит на рекорд: силач из Днепра тянул зубами шесть автомобилей
    Метит на рекорд: силач из Днепра тянул зубами шесть автомобилей

    Днепровский силач пытался установить рекорд.

    Сегодня 15:58
    просмотров
    Вклеил свое фото: в Днепре задержали мужчину с паспортом умершего человека
    Вклеил свое фото: в Днепре задержали мужчину с паспортом умершего человека

    Вчера небезразличные жители сообщили на линию "102" о подозрительном гражданине в Самарском районе.

    Сегодня 15:53
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх