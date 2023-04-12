Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около трех килограмм каннабиса и растения конопли.

Санкционированный обыск на территории домовладения состоялся 7 октября с участием дознавателя и полицейских офицеров общины Никопольского районного управления полиции. Полицейские изъяли из теплицы кусты конопли, а с чердака — сушеное растение и измельченный каннабис. Наркотические растения были направлены на экспертное исследование. По результатам экспертизы установлено, что изъятые растения являются наркотическими, а их общая масса составляет около 3 кг.

11 апреля следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 (незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми.

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