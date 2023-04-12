Зберыгав майже три кг канабісу та рослини конопель: правоохоронці повідомили про підозру жителю Нікопольського району

11 апреля следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 (незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми.
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