Сегодня в Днепре похоронят одну з жертв ракетного удара

В среду, 12 октября, будет похоронен один из жертв взрывов, прозвучавших в Днепре в результате массированного ракетного удара противника в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщил в социальной сети брат погибшего.

Во время ракетного удара по Днепру… умер мой брат Владимир. …. СТАРШИЙ БРАТ… Погребение завтра 12.10.2022 по адресу ж/м Красный каменнь, дом 3 в 11.30, — говорится в сообщении.

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