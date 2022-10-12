Сегодня в Днепре похоронят одну з жертв ракетного удара

Об этом сообщил в социальной сети брат погибшего.
Во время ракетного удара по Днепру… умер мой брат Владимир. …. СТАРШИЙ БРАТ… Погребение завтра 12.10.2022 по адресу ж/м Красный каменнь, дом 3 в 11.30, — говорится в сообщении.
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Важная информация!
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