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Завтра в Днепре объявили день траура

Сегодня 20:30
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27 мая в Днепре объявлен днем ​​траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из больниц города.

Новости Днепра про Завтра в Днепре объявили день траура

Учитывая масштабы нанесенных разрушений, пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне, вероятно, ударили по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400.
 
Последнюю информацию о последствиях дневного ракетного удара сообщил Сергей Лысак
 
“Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей.
С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи. ”
 
Пока известно о двух погибших – 69-летний мужчина просто проходил мимо заведения на момент прилета, другого погибшего нашли под завалами ветклиники, которая полностью развалена ракетой. Там также погибли многие животные.
 
Полиция развернула палатки для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара.

Новости Днепра про Завтра в Днепре объявили день траура

Новости Днепра про Завтра в Днепре объявили день траура

Новости Днепра про Завтра в Днепре объявили день траура

Новости Днепра про Завтра в Днепре объявили день траура

Новости Днепра про Завтра в Днепре объявили день траура

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