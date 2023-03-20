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«Завтра»: президент США опубликовал интригующий твит

Сегодня 10:16
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Что бы это значило?

Новости Днепра про

Президент США Джо Байден опубликовал в своем Twitter интригующий твит с подписью «Tomorrow (Завтра)» и призывом «Believe (Верьте)».

Интересно, что «Believe» написано синими буквами на желтом фоне над кабинетом президента в Белом доме.

Новости Днепра про

Что именно это значит, неизвестно, но надеемся, что скоро узнаем!

В сети, в свою очередь, разгорелась дискуссия: одни поняли это как «важное событие для Украины», другие начали писать, что «президент США хочет арестовать своего политического оппонента».

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