Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру

Похороны Михаила пройдут завтра в 12:00 на Запорожском кладбище.

У мужчины осталась жена и две маленькие дочери – они выжили, потому что на момент обстрела гуляли на улице.

В результате этого теракта погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

14 января российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Днепре.

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