Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру

В результате этого теракта погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.
У мужчины осталась жена и две маленькие дочери – они выжили, потому что на момент обстрела гуляли на улице.
Похороны Михаила пройдут завтра в 12:00 на Запорожском кладбище.
Соболезнования родным и близким мужчины. Вечная память!
Напомним, ранее мы писали, как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО).
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