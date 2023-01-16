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  • Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру

Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру

Сегодня 18:39
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14 января российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Днепре.

Новости Днепра про Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по Днепру

В результате этого теракта погиб заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

У мужчины осталась жена и две маленькие дочери – они выжили, потому что на момент обстрела гуляли на улице.

Похороны Михаила пройдут завтра в 12:00 на Запорожском кладбище.

Соболезнования родным и близким мужчины. Вечная память!

Напомним, ранее мы писали, как сейчас выглядит дом в Днепре, разрушенный российской ракетой (ФОТО).

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Новости Днепра про Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по ДнепруУкраїнська Новости Днепра про Завтра попрощаются с известным тренером Михаилом Кореновским, погибшим в результате ракетного удара по ДнепруРусский

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