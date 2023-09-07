Завладение 9,2 млрд грн «ПриватБанка»: Коломойский получил новое подозрение от НАБУ

Сегодня, 7 сентября, детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент был главой Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами «ПриватБанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара «ПриватБанка». Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины, – говорится в сообщении НАБУ.

Сейчас среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ «ПриватБанк», организатор группы;

бывший председатель правления ПриватБанка;

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком);

заместитель председателя правления «Приватбанка» — директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства «Приватбанка»;

заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса «ПриватБанка».

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления задержан в порядке ст. 208 УПК. Досудебное расследование продолжается.

В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами «ПриватБанка». По трем предыдущим эпизодам накануне обвинительный акт был направлен в суд.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы, но с осени 2019-го дело перешло к детективам НАБУ. В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

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