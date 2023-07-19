Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сегодня ночью россияне снова терроризировали Украину. Они атаковали разные области, в частности Киевскую и Одесскую.
Над Днепропетровщиной наши защитники успешно «приземлили» вражеский беспилотник.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Благодарю наших охранников неба из ПвК «Схід». Самые лучшие! Обстрелы ни в одной из громад за ночь не зафиксированы. Мирного дня. Слава Украине, – отметил он.
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