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  • Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сегодня 08:00
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Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.

Новости Днепра про Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники

Сегодня ночью россияне снова терроризировали Украину. Они атаковали разные области, в частности Киевскую и Одесскую.

Над Днепропетровщиной наши защитники успешно «приземлили» вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Благодарю наших охранников неба из ПвК «Схід». Самые лучшие! Обстрелы ни в одной из громад за ночь не зафиксированы. Мирного дня. Слава Украине, – отметил он.

Новости Днепра про Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники

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