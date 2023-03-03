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  • Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

Сегодня 16:40
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В Днепропетровской области мужчина потерял пальцы, когда работал с циркулярной пилой.

Новости Днепра про Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

Об этом рассказала медик Светлана Зайчикова.

Несчастный случай произошел 24 февраля в Павлограде. Приехав по вызову, медики выяснили, что местный житель получил травму, работая с циркулярной пилой.

56-летний мужчина заготавливал дрова с помощью циркулярки, но в какой-то момент рукав его куртки зацепился за режущий механизм, из-за чего правая рука попала под лезвие прибора. В результате пострадавший получил резаную рану предплечья и неполную травматическую ампутацию пальцев правой кисти.

Медики наложили ему турникет и бандаж, чтобы остановить кровотечение. Кроме того, они обезболили пациента и дали ему противошоковые растворы. Пострадавшего забрали в одно из медучреждений в Павлограде, а затем госпитализировали в отделение восстановительной хирургии и реабилитации кости больницы Днепра.

Новости Днепра про Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

Напомним, ранее несчастный случай произошел в Новомосковском районе. Мужчина ремонтировал дымоход на крыше частного дома и свалился с 5-метровой высоты.

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Новости Днепра про Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилойУкраїнська Новости Днепра про Зацепился краем рукава: на Днепропетровщине мужчине отрезало пальцы циркулярной пилойРусский

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