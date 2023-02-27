«Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Пирожки, булочки и хлеб можно было купить прямо на улице, или как это называлось тогда: «с машины».
Также на улице на «раскладке» можно было купить газету. Интернета не было, новости узнавали с газет и телевизора.
В центре города были телефонные автоматы. Чтобы позвонить нужна была мелочь либо специальная карта от «Укртелекома».
Но кое-что осталось в Днепре неизменным.
Рынок по-прежнему является самым популярным в Днепре, хотя ассортимент товаров тут уменьшился в разы.
Но некоторые популярные раньше и первые ТЦ Днепра сегодня переживают разруху и забвение, а в середине 1990-х они еще держались.
Так выглядел «Детский мир» после последней своей реконструкцией и перед сносом.
Вместо карусели у ЦУМа был фонтан. В теплое время года он был весь «облеплен» любителями освежиться прохладной водичкой. А еще это было место встречи. Фонтана давно нет, но встречи и свиданья в Днепре по-прежнему назначают на этом месте.
Вместо ТЦ на Европейской площади и рядом был рынок. Место было бойкое, шумное, одежду меряли стоя «на газетке», тут продавали пирожки, одежду, овощи и все, что угодно. Из-за антисанитарии бывало, что по одной из центральных улиц города пробегали крысы.
В разных уголках города работали уличные «кафе». Сейчас столики и зонтики стали более стильными, но кафе и рестораны также в теплое время года устраивают «летнюю террасу».
На дорогах редко можно было встретить иномарку. В основном все ездили на «Жигулях» разных моделей.
Опасные «покатушки» сзади на хвосте трамвая – любимое развлечение детей 1990-х.
фото: В. Рязанов, блог Артема Костюка.
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