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  • «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

«Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Сегодня 17:50
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1990-е годы были не так давно, но сам Днепр за это время сильно изменился. С рынков пропали продавцы «на газетках», у больших магазинов и в центре города больше не торгуют пирожками, на стенах домов нет телефонных автоматов, а по улицам ездит много иномарок. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел наш город в середине 1990-х годов.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Пирожки, булочки и хлеб можно было купить прямо на улице, или как это называлось тогда: «с машины».

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Также на улице на «раскладке» можно было купить газету. Интернета не было, новости узнавали с газет и телевизора.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

В центре города были телефонные автоматы. Чтобы позвонить нужна была мелочь либо специальная карта от «Укртелекома».

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Но кое-что осталось в Днепре неизменным.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Рынок по-прежнему является самым популярным в Днепре, хотя ассортимент товаров тут уменьшился в разы.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Но некоторые популярные раньше и первые ТЦ Днепра сегодня переживают разруху и забвение, а в середине 1990-х они еще держались.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Так выглядел «Детский мир» после последней своей реконструкцией и перед сносом.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Вместо карусели у ЦУМа был фонтан. В теплое время года он был весь «облеплен» любителями освежиться прохладной водичкой. А еще это было место встречи. Фонтана давно нет, но встречи и свиданья в Днепре по-прежнему назначают на этом месте.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Вместо ТЦ на Европейской площади и рядом был рынок. Место было бойкое, шумное, одежду меряли стоя «на газетке», тут продавали пирожки, одежду, овощи и все, что угодно. Из-за антисанитарии бывало, что по одной из центральных улиц города пробегали крысы.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

В разных уголках города работали уличные «кафе». Сейчас столики и зонтики стали более стильными, но кафе и рестораны также в теплое время года устраивают «летнюю террасу».

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

На дорогах редко можно было встретить иномарку. В основном все ездили на «Жигулях» разных моделей.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

Опасные «покатушки» сзади на хвосте трамвая – любимое развлечение детей 1990-х.

Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

 

фото: В. Рязанов, блог Артема Костюка.

 

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Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)Русский

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