Затронет и многоквартирные дома: где в Днепре с 22 по 26 апреля будут отключать воду должникам

Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 568 205,89 грн.

КП «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги водоснабжения должникам. С 22 по 26 апреля специализированная бригада по отключению будет работать в следующих районах города:

Новокодакский,

Центральный,

Чечеловский,

Самарский.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Отмечается, что отключение водоснабжения также будет проведено должникам многоквартирных домов.

С графиком и адресами можно ознакомиться в таблице:

Сумма задолженности перед нашим предприятием по этим адресам составляет 1 568 205,89 грн. Чтобы не остаться без воды, просим должников срочно погасить долги. КП «Днепрводоканал» идет навстречу потребителям, которые имеют финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП», — добавили в КП.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света до 20:30: все адреса.

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