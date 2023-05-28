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  • Затопило базар, а на дорогах стоит вода: Днепр накрыло мощным ливнем с градом (ВИДЕО)

Затопило базар, а на дорогах стоит вода: Днепр накрыло мощным ливнем с градом (ВИДЕО)

Сегодня 14:33
просмотров

В Днепре снова бушует непогода.

Новости Днепра про Затопило базар, а на дорогах стоит вода: Днепр накрыло мощным ливнем с градом (ВИДЕО)

Что-то ливни и гроза не спешат покидать Днепр. В городе слышен гром, а в некоторые районы заливает дождем и засыпает градом.

В тех районах, где еще ливня нет, на небе видны страшные черные тучи, которые скоро принесут дождь. Поэтому лучше посидеть дома или хотя бы надевать резиновую обувь и брать с собой зонт.

Вот такая ситуация в центре Днепра. Дождь такой сильный, что вода не успевает стекать к дождеприемникам, а на дорогах образуются лужи, больше похожие на мини-озера.

А вот на Боброва затопило местный рынок. Сегодня наверняка будем без покупок.

 

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Новости Днепра про Затопило базар, а на дорогах стоит вода: Днепр накрыло мощным ливнем с градом (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Затопило базар, а на дорогах стоит вода: Днепр накрыло мощным ливнем с градом (ВИДЕО)Русский

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