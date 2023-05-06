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Застряла на высоте 5-го этажа: в Днепре из дерева спасли кошку Жужу (ВИДЕО)

Сегодня 20:47
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В Днепре спасли из дерева кошку.

Новости Днепра про Застряла на высоте 5-го этажа: в Днепре из дерева спасли кошку Жужу (ВИДЕО)

Об этом сообщил Геннадий Корбан в своем телеграмм-канале.

В субботу, 6 мая, на улице Новокрымской спасали кошку. Жужа забралась на дерево и застряла на высоте пятого этажа. Самостоятельно пушистая спуститься не смогла.

Владелица домашней любимицы обратилась к коммунальщикам, которые за полчаса спасли пушистую.

Бригада КП Днепровский электротранспорт – водитель Владимир Кириченко и электромонтер Валерий Моторя – справились с заданием через полчаса, — говорится в сообщении.

Подробности в видео:

Напомним, вчера чрезвычайники спасали пса, который застрял головой в заборе.

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Новости Днепра про Застряла на высоте 5-го этажа: в Днепре из дерева спасли кошку Жужу (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Застряла на высоте 5-го этажа: в Днепре из дерева спасли кошку Жужу (ВИДЕО)Русский

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