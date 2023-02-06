Заснул с сигаретой: на Днепропетровщине мужчина чуть не сгорел в собственной кровати

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в ГСЧС 5 февраля около 20 часов вечера. В одной из квартир Каменского произошел пожар.

Сообщается, что пожар удалось потушить соседям до приезда спасателей. Предварительно известно, что 68-летний мужчина заснул в своей постели с сигаретой. Позже огонь распространился по квартире, пишет местное издание «Sobitie«.

Приехавшие на место происшествия спасатели вынесли пострадавшего мужчину из дома, где его ждали медики скорой.

У жителя Каменской опеки конечностей, но его жизни больше ничего не угрожает. Спасатели призывают быть осторожными с огнем.

Напомним, на утро 6 января пожарные сообщили о 2 чрезвычайных ситуациях на Днепропетровщине. А в Днепре неизвестные снова дважды за одну ночь миновали здание СБУ.

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