«Заслуживает той судьбы, которую предсказал нам»: мэр Днепра о пропагандисте, призвавшем жечь детей

Вчера разгорелся скандал вокруг российского пропагандиста из RT Антона Красовского, который в эфире призвал жечь и топить украинских детей. Хотя для РосТВ такое поведение ведущих не новость, но в этот раз высказываниями журналиста возмутились даже в России.
Слова Красновского возмутили даже некоторых пропагандистов, а отдельные депутаты считают, что такими высказываниями Красовский дал козыри в руки врагу. Его действиями даже заинтересовался Следком, а начальница – главред канала RT Маргарита Симоньян прекратила с ним сотрудничество.
«Возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Трудно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — сказала Симоньян.
На дерзкие слова Красновского отреагировал и мэр Днепра, который отметил, что пропагандист заслуживает той судьбы, которую предсказывает нашим детям.
Буду максимально короток и кристально прозрачен. Я думаю, что господин Красовский заслуживает той доли, которую он пророчил нашим детям. И я почти уверен, что это рано или поздно случится. … Какая разница где сгореть? В «смерековой хате» или во взорванном авто, — зазначив Філатов.
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