Защитники неба уничтожили 11 крылатых ракет и 9 шахедов в небе над Днепропетровщиной

Об этом сообщает ПВК «Схід» в соцсетях.
По уточненным данным, в ходе отражения воздушного удара по Днепропетровской области, защитники неба уничтожили 11 крылатых ракет и 9 БпЛа типа «Shahed-136/131», — говорится в сообщении.
Сегодня ночью враг нанес комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА.
В общей сложности силами было уничтожено 15 ракет, 14 БпЛА и бомбардировщик ТУ-22М3.
К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты. Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории, – заявил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Из-за вражеской атаки также была приостановлена работа станции «Днепр».
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Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.
Днепр с утра находится под ракетным обстрелом.
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
В результате ракетного удара врага приостановлена работа станции "Днепр".
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.
Днепр с утра находится под ракетным обстрелом.
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