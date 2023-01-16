Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», – говорится в сообщении.
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