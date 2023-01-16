Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко

Прощание с Андреем состоится 16 января в 10:15 по адресу: улица Воинов-афганцев, 2. Панахида пройдет в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (улица Сергея Слисаренко, 34).

У мужчины остались жена, сын, мать и брат.

Андрей Васильченко родился 26 мая 1975 года в Днепродзержинске. В 1993 году окончил ПТУ №4. Долгое время работал водителем 12-го маршрута и водителем дальнобойщиком.

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», – говорится в сообщении.

Об этом сообщил мэр города Андрей Билоусов.

6 декабря 2022 года, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области погиб солдат из Каменского Васильченко Андрей Олегович.

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Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

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