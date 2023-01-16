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Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко

Сегодня 07:15
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6 декабря 2022 года, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области погиб солдат из Каменского Васильченко Андрей Олегович.

Новости Днепра про Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко

Об этом сообщил мэр города Андрей Билоусов.
 
«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», – говорится в сообщении.
 
Андрей Васильченко родился 26 мая 1975 года в Днепродзержинске. В 1993 году окончил ПТУ №4. Долгое время работал водителем 12-го маршрута и водителем дальнобойщиком.
 
У мужчины остались жена, сын, мать и брат.
 
Прощание с Андреем состоится 16 января в 10:15 по адресу: улица Воинов-афганцев, 2. Панахида пройдет в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (улица Сергея Слисаренко, 34).

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