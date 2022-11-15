Защищая Украину, погиб 28-летний Защитник из Днепропетровськой области

В апреле 2022 года Александра мобилизовали в ряды ВСУ. Проходил службу в должности старшего радиотелефониста. У него осталась бабушка.
Церемония прощания с воином состоится в Желтых Водах 15 ноября в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов. Похоронят воина в 11.00.
Читайте також:
Автор:
Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел.…
В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен…
Мы выстоим!
Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.…
Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел. «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.
Дорогие родители, берегите своих деток!
В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен статьями, запрещающими использование ненадлежащих номерных знаков или их неправильную установку.
Трогательную новость опубликовал телеграм-канал "news pavlograd" со ссылкой на сообщения от самих жителей.
Одевайтесь теплее, друзья!
Мы выстоим!
Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А Вооруженные силы Украины атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В Днепре 19-летний парень напал на мужчину и похитил у него два телефона.
"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.
Сегодня утром жители дома No 10/а по Слобожанскому проспекту заметили, что кто-то изуродовал их автомобили. 10 машин были облиты кислотой ночью.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!