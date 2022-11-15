Защищая Украину, погиб 28-летний Защитник из Днепропетровськой области

8 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Александр Воронцов. Он получил ранения при участии в боевых действиях под поселком Клебан-Бык.

В апреле 2022 года Александра мобилизовали в ряды ВСУ. Проходил службу в должности старшего радиотелефониста. У него осталась бабушка.

Церемония прощания с воином состоится в Желтых Водах 15 ноября в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов. Похоронят воина в 11.00.

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