Защищая Родину, погиб известный актер Евгений Светличный: было 29 лет

На войне россии против Украины, выполняя боевое задание на Харьковском направлении, погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.
Об этом сообщил командир роты «Гонор» 1-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов.
Во время выполнения боевого задания в стрелковом бою погиб наш брат Евгений «Жека» Светличный. Быть воином – жить вечно. Мы отомстим, – сообщил Филимонов.
Светличный был известен своей ролью в фильме «Носорог».
Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину, – написал в Facebook режиссер «Носорога» Олег Сенцов.
Кроме актерской деятельности, Светличный был чемпионом Украины по фри-файту, мастером спорта, победителем многих профессиональных турниров.
Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Героя! Вечная слава!
Читайте также:
Автор:
В последний летний месяц Землю накроют несколько магнитных бурь. Они…
Из-за полномасштабного вторжения оккупантов в Украине продолжаются военное положение и…
Вооруженные силы Украины скоро зайдут на территорию временно оккупированного украинского…
Оно действовало до 18 августа.
Нет слов...
Сегодня утром в Кривом Роге раздались взрывы – россияне атаковали город ракетами.
В Украине несмотря на войну продолжается медицинская реформа. Весь процесс оформления необходимых меддокументов оцифрован, а история болезни каждого украинца есть в электронном виде. Благодаря цифровизации оформить больничный стало легче. Но военное положение и боевые действия в стране внесли свои коррективы…
С 1 сентября в Днепре будет внедрена смешанная форма обучения.
Сегодня утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Кривом Роге российская ракета убила не менее четырех человек.
Полюбоваться на реку и другой берег Днепра в городе можно с нескольких точек. В основном это парки и набережная. Но еще несколько десятков лет назад части смотровых площадок в Днепре попросту не существовало.
Хорошая новость!
Август начнется с отключения воды. Некоторым потребителям нужно сделать запасы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!