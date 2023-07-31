Защищая Родину, погиб известный актер Евгений Светличный: было 29 лет

Светлая память!

На войне россии против Украины, выполняя боевое задание на Харьковском направлении, погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

Об этом сообщил командир роты «Гонор» 1-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов.

Во время выполнения боевого задания в стрелковом бою погиб наш брат Евгений «Жека» Светличный. Быть воином – жить вечно. Мы отомстим, – сообщил Филимонов.

Светличный был известен своей ролью в фильме «Носорог».

Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину, – написал в Facebook режиссер «Носорога» Олег Сенцов.

Кроме актерской деятельности, Светличный был чемпионом Украины по фри-файту, мастером спорта, победителем многих профессиональных турниров.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Героя! Вечная слава!

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