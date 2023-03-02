Зашел купить одежду: в Днепре мужчина ударил продавщицу по голове и забрал ее телефон

В воскресенье, 26 февраля, около 17:45 в одном из магазинов на проспекте Слобожанском произошла кража.
Там под предлогом покупки одежды мужчина зашел в магазин, а затем ударил 27-летнюю продавщицу по голове, повалил на пол и забрал ее телефон. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Им оказался 25-летний местный житель. Похищенный телефон изъяли и вернули владелице.
1 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 10 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепра на Победе мужчина с ножом требовал деньги у продавщицы.
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