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Заряжать или нет: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Сегодня 10:19
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Заряжать или нет – вечный вопрос:)

Новости Днепра про Заряжать или нет: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Сегодня, 17 февраля, в Днепре и области не планируют выключать свет. Ведь сегодня лимиты от НЭК “Укрэнерго” для Днепропетровской области отсутствуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Но есть нюанс:

Сети НЭК «Укрэнерго» повреждены из-за обстрелов. Чтобы предотвратить перегрузку, можем ограничивать электроснабжение в определенных энергоузлах. Такие ограничения будут происходить согласно стабилизационным графикам, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Заряжать или нет: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Поэтому на всякий случай держите заряженными телефоны и повербанки.

Выстоим и победим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваев.

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