Заряжать или нет: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

Сегодня, 17 февраля, в Днепре и области не планируют выключать свет. Ведь сегодня лимиты от НЭК “Укрэнерго” для Днепропетровской области отсутствуют.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Но есть нюанс:
Сети НЭК «Укрэнерго» повреждены из-за обстрелов. Чтобы предотвратить перегрузку, можем ограничивать электроснабжение в определенных энергоузлах. Такие ограничения будут происходить согласно стабилизационным графикам, – говорится в сообщении.
Поэтому на всякий случай держите заряженными телефоны и повербанки.
Выстоим и победим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваев.
Читайте также:
Автор:
Анна Неплях поделилась историей о том, как в нее "стреляли",…
24 марта 2022 выполняя боевое задание вблизи Мариуполя погиб сержант…
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего…
В Днепре сегодня, 17 февраля, на улице Василия Чапленко отключат…
Сегодня, 17 февраля, в 02:27 на линию «101» сообщили о том, что в пятиэтажном доме по улице Первомайской в Никополе горит квартира.
Анна Неплях поделилась историей о том, как в нее "стреляли", но развязка удивила.
24 марта 2022 выполняя боевое задание вблизи Мариуполя погиб сержант Национальной гвардии Украины Василенко Михаил Владимирович.
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.
В Днепре сегодня, 17 февраля, на улице Василия Чапленко отключат воду из-за аварийных работ.
Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 16 февраля отбили атаки врага в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.
В Днепре сегодня, 17 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме без ограничений по времени по расписанию.
В Днепре за сутки коронавирус выявили у 42 человек.
В Турции спасатели получили девушку, которая 248 часов после разрушительного землетрясения находилась под завалами.
Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!