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Заряжайте все: в Днепре и области в любой момент могут выключить свет

Сегодня 12:57
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Сегодня, 6 декабря, в Днепре и области продолжаются экстренные отключения электричества.

Новости Днепра про Заряжайте все: в Днепре и области в любой момент могут выключить свет

Поэтому графики не действуют – свет может исчезнуть в любой момент.

По словам Валентина Резниченко, председателя Днепропетровской ОВА, критическая инфраструктура запитана, однако котельные и насосные станции могут выключаться при отключении света. Они будут возобновлять работу, как только появится электричество.

Энергетикам нужно время, чтобы восстановить систему после очередных ударов россиян. Они работают без остановки. Мы должны помогать, чтобы втиснуться в лимит потребления электричества от «Укрэнерго» и вернуться к плановым отключениям, — написал Валентин Резниченко.

И призвал всех экономить и всегда держать заряженными телефоны и повербанки.

Нам всем следует экономить, экономить и снова экономить. Включать электроприборы поочередно. Потреблять только жизненно необходимый минимум. И при любой возможности заряжать все мобильные устройства и повербанки. И держать запас воды. Выстоим и победим! – отметил председатель Днепропетровской ОВА.

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Новости Днепра про Заряжайте все: в Днепре и области в любой момент могут выключить светУкраїнська Новости Днепра про Заряжайте все: в Днепре и области в любой момент могут выключить светРусский

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