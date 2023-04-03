Заряжайте все: в Днепре и области на этой неделе запланировали масштабные отключения света (адреса)

Днепр:
Плановые работы с 08:00 до 17:00 по 3 апреля в городе Днепр по адресам:
На 7 апреля:
ул. Макарова: 2;
ул. Павла Чубинского: 1, 2а, 3, 5, 5а.
Вольногорск:
Плановые работы с 09:00 до 17:00 на 3 апреля в г. Вольногорск по адресам:
На 4 апреля:
На 5 апреля:
На 6 апреля:
Желтые Воды
Плановые работы с 08:00 до 13:00 на 3 апреля в г. Желтые Воды по адресам:
С 08:00 до 17:00
С 13:00 до 17:00:
На 4 апреля с 08:00 до 13:00:
С 13:00 до 17:00:
На 5 апреля с 08:00 до 17:00:
С 08:00 до 13:00:
На 6 апреля с 08:00 до 17:00:
С 13:00 до 17:00:
На 7 апреля с 08:00 до 14:00:
С 08:00 до 15:00:
С 08:00 до 17:00
Криворожский район
Павлоград
Из-за проведения ремонтных работ 4 и 5 апреля в г. Павлограде с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: ул. Достоевского: 3; ООО «Лайфселл»; КП «Павлоградтрансэнерго», ООО «Днепростройснабжение»; ООО «Альянс»; Свято-Успенская УПЦ; ФЛП Воробей; ФЛП Иващенко.
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