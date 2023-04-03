Заряжайте все: в Днепре и области на этой неделе запланировали масштабные отключения света (адреса)

На Днепропетровщине на этой неделе не будет света из-за плановых работ.

Днепр:

Плановые работы с 08:00 до 17:00 по 3 апреля в городе Днепр по адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 48, 50, 52, 52а;

ул. Театральная: 1, 3, 3а, 5, 5а.

ул. Рабочая: 89, 91, 91А.

На 7 апреля:

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 2а, 3, 5, 5а.

Вольногорск:

Плановые работы с 09:00 до 17:00 на 3 апреля в г. Вольногорск по адресам:

ул. Центральная: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57, лицей №4.

На 4 апреля:

ул. Молодежная: 32, 32а, 34, 34а, 34б, КДУЗ №4.

На 5 апреля:

ул. Садовая: 30, 32;

ул. Юрия Устенко: 23, 25;

ул. Криничанская: 1; лицей №2.

На 6 апреля:

ул. Молодежная: 16а, 22а, 24/2;

ул. Варена: 13/7, 15а, 21а, 21/8;

ул. Юрия Устенко: 3, 5;

ул. Гагарина: 4, 4а, 6.

Желтые Воды

Плановые работы с 08:00 до 13:00 на 3 апреля в г. Желтые Воды по адресам:

ул. Владимира Великого: 2-80 (парные), 59-125 (нечетные);

ул. Осенняя: 63-109 (нечетные), 8-58 (четные);

С 08:00 до 17:00

ул. Львовская: 149-195 (нечетные), 162-192 (четные);

пров. Годовой: 1-29 (нечетные), 2-22 (парные), 8а.

С 13:00 до 17:00:

ул. Львовская: 194-220 (парные), 197, 199;

ул. Подгорная: 93-131 (нечетные), 112-134 (парные);

ул. Степная: 1-45 (нечетные).

На 4 апреля с 08:00 до 13:00:

ул. Пожарная: 1, 3, 4, 5, 8;

ул. Кодак: 7;

ул. Бульвар Свободы: 4/4.

С 13:00 до 17:00:

ул. Львовская: 149-197 (нечетные), 162-220 (четные);

пров. Годовой: 1-29 (нечетные), 2-22 (парные), 8а.

На 5 апреля с 08:00 до 17:00:

пров. Привокзальный: 2-12 (парные);

пров. Серова: 1-11 (нечетные), 2-16 (четные);

ул. Куприна: 4-18 (парные).

С 08:00 до 13:00:

ул. Куприна: 2;

пров. Ивана Мазепы: 1-16;

пров. Дубинина: 1-13 (нечетные);

ул. Маяковского: 2-12 (парные);

ул. Жуковского: 4-16 (парные).

На 6 апреля с 08:00 до 17:00:

ул. 8 Марта: 54-60 (парные), 97-105 (нечетные);

пров. Уютный: 1-8;

пров. Лермонтова: 1-7 (нечетные);

пров. Привокзальный: 2-12 (парные), 8а;

пров. Чехова: 1-8.

С 13:00 до 17:00:

ул. Ярослава Мудрого: 13, 15;

ул. Грушевского: 70.

На 7 апреля с 08:00 до 14:00:

ул. Ивана Франко: 44-56 (парни).

С 08:00 до 15:00:

ул. Маяковского: 121-133 (нечетные).

С 08:00 до 17:00

ул. Балластно: 1, 3-8, 10-19, 21-27, 30-33, 38-42, 44-70 (парни);

ул. Богдана Ступки: 1-6, 8-11, 13-22, 24-34 (парные), 29, 33, 35, 37;

ул. Владимира Великого: 82-94 (парные), 127, 131-135, 139-141;

ул. Львовская: 1, 2, 2а, 3-13 (нечетные), 12-16 (парные), 17, 22-25, 27, 31, 33, 34-50 (парные), 41, 43;

ул. Осенняя: 62, 64, 66, 66а.

Криворожский район

Плановые работы с 09:50 до 21:50 на 7 апреля в Криворожском районе по адресу:

с. Лозоватка, ул. Леси Украинки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парные), 31, 32, 38-46 (парные), 47, 56.

Павлоград

Из-за проведения ремонтных работ 4 и 5 апреля в г. Павлограде с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам: ул. Достоевского: 3; ООО «Лайфселл»; КП «Павлоградтрансэнерго», ООО «Днепростройснабжение»; ООО «Альянс»; Свято-Успенская УПЦ; ФЛП Воробей; ФЛП Иващенко.

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