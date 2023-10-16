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Новости Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Еще есть время подзарядить гаджеты!
Сегодня, 16 октября, в Днепре сотни жителей останутся без света с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак,
16 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Гладкова: 22-32 (четные);
ул. Инженерная: 8, 10;
ул. Казакевича: 5, 7;
ул. Агатовой: 1;
ул. Бехтерева: 1;
ул. Бориса Кротова: 17, 19, 24, 39;
ул. Бутакова: 4;
ул. Радуга: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24, 26-А, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;
ул. Весенняя: 5, 16, 31, 35;
ул. Вячеслава Тютина;
ул. Даниила Нечая: 3-9, 11-25 (нечетные), 29, 31;
ул. Дорогая: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;
ул. Заводская: 36;
ул. Земская: 1, 3-А;
ул. Оздоровительная: 18, 20;
ул. Северная: 3, 15;
ул. Подмогильного: 5-Б, 7, 9, 17-Т, 21;
ул. Соломенская: 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
ул. Татарская: 8, 10, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12-А, 20, 21, 25, 31, 33;
пер. Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пер. Янтарный: 1-6, 11, 12-А, 14-20 (четные), 26, 157;
пер. Вячеслава Тютина;
пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
пер. Изумрудный: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (четные).
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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