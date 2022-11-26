Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

Поэтому сегодня, 26 ноября, в Днепре и области введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, – отмечают в ДТЭК.
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