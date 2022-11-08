Заряжайте все, что есть: в Днепре и области снова стабилизационные отключения электричества

Укрэнерго снова применила стабилизационные отключения в Днепре и области.

Сегодня 8 ноября жителям Днепра и области будут отключать свет. Это стабилизационные отключения, и они происходят по графику. Поэтому у вас есть шанс зарядить нужные гаджеты, а от использования мощных электроприборов стоит временно отказаться.

О возможности отключений сообщили в Yasno и ДТЭК.

Ознакомиться с графиком отключений, если вы клиент ДТЭК можно тут.

Отключения должны продолжаться не более 4 часов для каждой группы потребителей. Тем не менее, могут быть дополнительные задержки на 30-40 минут между переключениями.

Почему у меня нет света, а у соседа есть?

И сразу отвечаем на самый актуальный вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть всегда?

Как объяснил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с особенностями застройки в городах: в некоторых домах в часы отключений не выключают электроснабжение, поскольку они интегрированы с объектами инфраструктуры.

Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, обеспечивающие воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и т.д. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно отключить дом, не выключив объект инфраструктуры, – сказал Сахарук.

Поэтому если вы не нашли себя в графике – радуйтесь, свет у вас будет.

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