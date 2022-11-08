Заряжайте все, что есть: в Днепре и области снова стабилизационные отключения электричества

Сегодня 8 ноября жителям Днепра и области будут отключать свет. Это стабилизационные отключения, и они происходят по графику. Поэтому у вас есть шанс зарядить нужные гаджеты, а от использования мощных электроприборов стоит временно отказаться.
О возможности отключений сообщили в Yasno и ДТЭК.
Ознакомиться с графиком отключений, если вы клиент ДТЭК можно тут.
Отключения должны продолжаться не более 4 часов для каждой группы потребителей. Тем не менее, могут быть дополнительные задержки на 30-40 минут между переключениями.
Почему у меня нет света, а у соседа есть?
И сразу отвечаем на самый актуальный вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть всегда?
Как объяснил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с особенностями застройки в городах: в некоторых домах в часы отключений не выключают электроснабжение, поскольку они интегрированы с объектами инфраструктуры.
Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, обеспечивающие воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и т.д. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно отключить дом, не выключив объект инфраструктуры, – сказал Сахарук.
Поэтому если вы не нашли себя в графике – радуйтесь, свет у вас будет.
Кроме того, мы раньше рассказывали, как сварить кашу на холодной воде без плиты.
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Яна Юхименко
Автор:
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