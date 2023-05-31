Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заряжайте гаджеты: 1 и 2 июня, некоторым жителям Днепра отключат свет

Сегодня 20:30
просмотров

Причина отключения — проведение ремонтных работ, которые продлятся с 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: 1 и 2 июня, некоторым жителям Днепра отключат свет

Об этом предупредили жителей в ЦЭК.
 
Света не будет по следующим адресам:
 
1 июня:
улица Строителей: 16,18,20, 20а,22;
улица Новокрымская: 8а, 42;
улица Фабрично-заводская: 23, 25
 
2 июня
улица Титова: 13б, 17, 19а, 21, 29, 31к.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: 1 и 2 июня, некоторым жителям Днепра отключат светУкраїнська Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: 1 и 2 июня, некоторым жителям Днепра отключат светРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая

    Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации…

    Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье

    В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы,…

    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом

    Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели…

    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.

    Последние новости

    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая
    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая

    Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские военные сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА и уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье
    Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье

    В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут получить от государства средства на строительство дома или приобретение другого жилого помещения.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре патрульные спасли воронёнка (ВИДЕО)
    В Днепре патрульные спасли воронёнка (ВИДЕО)

    На днях полицейские спасли беззащитную птичку.

    Сегодня 18:57
    1
    просмотров
    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом
    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом

    Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину
    В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину

    Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария.

    Сегодня 18:26
    1
    просмотров
    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт
    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.

    Сегодня 17:28
    просмотров
    По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью
    По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

    Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в Днепре уже продают их.

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    Похожа на таврию и нет мотора: как выглядит иномарка за 8 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Похожа на таврию и нет мотора: как выглядит иномарка за 8 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    В Днепре иномарку можно купить по цене от 40-50 тыс грн. Автомобиль хоть и будет старым, но зато при езде комфорта в нем будет гораздо больше, чем при передвижении в забитой маршрутке. Предложений с продаже старых иномарок на рынке Днепра…

    Сегодня 17:27
    просмотров
    Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запрет
    Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запрет

    Пляжи готовят к летнему сезону

    Сегодня 17:01
    просмотров
    Чертили разметку вокруг авто: в Днепре неизвестные создавали стихийную «платную» парковку (ВИДЕО)
    Чертили разметку вокруг авто: в Днепре неизвестные создавали стихийную «платную» парковку (ВИДЕО)

    Разметку начали наносить вокруг припаркованных автомобилей.

    Сегодня 16:10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх