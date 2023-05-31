Заряжайте гаджеты: 1 и 2 июня, некоторым жителям Днепра отключат свет

Света не будет по следующим адресам:

Об этом предупредили жителей в ЦЭК.

Причина отключения — проведение ремонтных работ, которые продлятся с 8:00 до 17:00.

В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.

Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели…

В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы,…

Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские военные сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА и уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы. просмотров

Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут получить от государства средства на строительство дома или приобретение другого жилого помещения. просмотров

В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью. просмотров

В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария. 1 просмотров

По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в Днепре уже продают их. 0 просмотров