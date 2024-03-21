Зарядите телефон: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

Сегодня, 21 марта, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую…
Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал…
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую процедуру можно только по направлению от врача. Выписать такое направление может не только семейный врач.
Предварительно, мужчина перебегал дорогу на "красный" сигнал светофора.
В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.
В Кривом Роге задержали кибер-мошенника.
20 марта в Днепре прошла очередная сессия горсовета.
В Днепре появился проект распоряжения по завершению отопительного сезона.
Замечательный результат!
В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.
В Днепре научат рисовать на воде.
Полицейские открыли уголовное производство!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!