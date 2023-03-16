Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)

Сегодня 09:00
просмотров

В течение 16 марта частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы. Поэтому возможно отключение электроэнергии по нескольким адресам.

Новости Днепра про Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)

Об этом сообщает Днепровский городской совет. 

Где не будет света:

  • ул. Инженерная: 12;
  • ул. Казака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Рабочая, 65;
  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. 152 Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109;
  • ул. Ермоловой: 50а.

Плановые работы будут проводиться с 08:00 до 17:00.

О ремонтных частных энергетических компаниях ЦЭК на другие дни можно познакомиться в телеграмм канале предприятия: https://t.me/cek_info.

Читайте также:

Новости Днепра про Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Зарядите гаджеты: в Днепре выключат электроэнергию 16 марта (АДРЕСА)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график

    Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…

    Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

    Снова Днепропетровщина получила тяжелое известие с фронта. Еще один наш…

    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

    Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни

    Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов…

    Последние новости

    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график
    Как работает общественный транспорт Днепра 16 марта: график

    Сегодня, 16 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков
    «Бизнес» в съемной квартире: на Днепропетровщине разоблачили мини цех по производству наркотиков

    32-летний мужчина снимал квартиру, в которой организовал мини цех по производству наркотических средств. В оборудованной нарколаборатории уже провели обыск и обнаружили оборудование и готовую продукцию – фасованные психотропы в 15 пластиковых трубочках.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины
    Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

    Снова Днепропетровщина получила тяжелое известие с фронта. Еще один наш земляк отдал за Украину дороже всего – свою жизнь.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

    Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта
    Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

    По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни

    Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу…

    Вчера 21:15
    просмотров
    Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек
    Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек

    В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города
    Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

    Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.

    Вчера 19:49
    0
    просмотров
    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»
    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

    Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх