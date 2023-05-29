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Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре не будет света

Сегодня 06:45
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В понедельник, 29 мая, часть жителей Днепра останется без света.

Новости Днепра про Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре не будет света

 Речь идет об абонентах, питание которым поставляет ЦЭК. Все из-за проведения плановых работ.
 
Зарядите устройства предварительно. Об этом пишет ЦЭК.
 
С 8:00 до 17:00 электроэнергии не будет следующим адресам:
 
  • проспект Александра Поля: 82, 82а, 84, 84а;
  • улица Городского Леса: 57.
Если же вы столкнулись с незапланированным отключением и являетесь абонентом ЦЭК – обратитесь за одним из номеров:

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