Зараджайте павербанки: в Днепре и области действуют экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает «ДТЭК Днепровские электросети».
Графики стабилизационных и аварийных отключений, составленные ранее, пока не действуют. Жителей Днепра и области, где есть электроэнергия, просят экономить.
Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию.
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