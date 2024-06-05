«Заработали» на людях 60 млн: работницы банка из Днепра обманывали вкладчиков

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, организатор группы – начальник отделения банка совместно с главным специалистом и кассиром наладили мошенническую схему завладения денежными средствами вкладчиков.
Путем обмана и злоупотребления доверием они предлагали клиентам открыть депозитные счета с повышенной процентной ставкой. Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские соглашения от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов. Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них.
В настоящее время установлена причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн. грн.
Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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