«Заработали» на людях 60 млн: работницы банка из Днепра обманывали вкладчиков

В Днепре сообщено о подозрении трем экс-работницам банка, которые мошенническим путем завладели средствами вкладчиков.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, организатор группы – начальник отделения банка совместно с главным специалистом и кассиром наладили мошенническую схему завладения денежными средствами вкладчиков.

Путем обмана и злоупотребления доверием они предлагали клиентам открыть депозитные счета с повышенной процентной ставкой. Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские соглашения от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов. Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них.

В настоящее время установлена ​​причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн. грн.

Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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