Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
В декабре прошлого года правоохранители задержали группировку из 10 человек, которая оборудовала собственную лабораторию по производству амфетамина в гаражах и частном доме. Свою деятельность они выполняли на территории Днепра и Новомосковска. Для продажи создали частный Telegram-канал, «товар» отправляли по почте в любой регион страны.
Известно, что в среднем за месяц преступники производили 8-10 кг амфетамина.
В состав преступной организации входили жители Новомосковска, Кривого Рога и Днепра. Находившиеся в Днепре получали товар для сбыта по почте и распространяли его на территории города путем закладок. Такие же действия производились и в Новомосковске.
Правоохранители установили, что ежемесячный доход от продажи наркотических веществ составил около 10 миллионов гривен.
12 декабря 2023 полицейские задержали 8 участников преступной организации. Также изъяли более 200 кг амфетамина, 200 кг прекурсоров, 30 литров псевдоэфедрина, более килограмма каннабиса и оборудования для изготовления психотропов. Кроме того, семь автомобилей, 185 тысяч гривен, 91 тысяча долларов, 6 850 евро, мобильные телефоны, черновые записи, – рассказали в пресс-службе.
Восьми участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, остальных двух — еще разыскивают. Шесть обвиняемых находятся под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине будут судить сотрудницу налогового за ущерб государству в 55 миллионов гривен.
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