Зарабатывали более 1 млн долларов в месяц: на Днепропетровщине обезврежен наркокартель

Сегодня, 27 февраля, в ходе масштабной спецоперации правоохранители накрыли криворожский наркокартель, участники которого снабжали наркотиками почти все регионы Украины.

Об этом сообщет пресс-служба Нацполиции.

В спецоперации были задействованы более 1200 полицейских. В результате удалось задержать 37 участников преступного сообщества «Двадцатовские», среди которых – десять лидеров.

Наркобизнес организовали три жителя Кривого Рога, которые имели связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, которые помогали им распространять ложные материалы о правоохранителях, занимающихся документированием преступных наркогрупп в области.

Сеть наркокартеля состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп. Мощности нарколабораторий позволяли производить ежемесячно до 40 кг готовых психотропов.

Средства от сбыта наркотиков, а это более миллиона долларов США «прибыли» ежемесячно, лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества «Двадцатовские», которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами.

Всем задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

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