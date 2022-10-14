«Зарабатывали» 250 тысяч в месяц: медики Днепра подделывали сертификаты о вакцинации

Война войной, а на ковид-сертификатах нужно заработать.

О мошеннической схеме рассказали в Нацполиции.

Известно, что организатором схемы был 38-летний киевлянин, которому помогали медики Киева и Днепра. Ежемесячный доход достигал 250 тысяч гривен.

Участники схемы подыскивали людей, которым требовались справки и сертификаты о вакцинации. Затем врачи, имевшие доступ к базам данных, вносили туда информацию о получении прививки, но саму процедуру не проводили.

После чего на руки клиентам выдавались фиктивные документы. Подобная деятельность позволяла фигурантам получать более 250 тысяч гривен в месяц. Средства от бизнеса распределяли между всеми участниками схемы.

12 октября полицейские провели ряд обысков в медицинских учреждениях и местах проживания фигурантов. В ходе мероприятий изъяли записи, медицинскую документацию и флэш-накопитель для входа в базу данных.

Кроме того, организатору и одной из фигуранток полицейские сообщили о подозрении. За совершенное им может грозить наказание до восьми лет лишения свободы.

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