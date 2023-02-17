Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
Организатором наркобизнеса стал житель Марганца. К делу он привлек еще четырех знакомых, у каждого из них были свои функции, действовали по составленному плану. Мужчины производили метамфетамин в арендованных помещениях, заказы принимали в мессенджерах, а передавали наркотики лично. Бизнес мужчин распространился по всей области.
Оплачивали метамфетамин наличными или на банковскую карту, деньги делили между собой. Ежемесячно обращение по продаже составляло более 1,5 млн грн.
По месту жительства подозреваемых и их автомобилях провели обыски и изъяли психотропное вещество, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства в сумме почти 700 000 грн.
В суд направили обвинительный акт в отношении организатора и его четырех соучастников по фактам незаконного изготовления, хранения, перевозки и сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.307 УК Украины).
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