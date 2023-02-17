Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

Сегодня 22:00
просмотров

В Днепропетровской области мужчины создали наркобизнес: производили метамфетамин и продавали через мессенджеры.

Новости Днепра про Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Организатором наркобизнеса стал житель Марганца. К делу он привлек еще четырех знакомых, у каждого из них были свои функции, действовали по составленному плану. Мужчины производили метамфетамин в арендованных помещениях, заказы принимали в мессенджерах, а передавали наркотики лично. Бизнес мужчин распространился по всей области.

Оплачивали метамфетамин наличными или на банковскую карту, деньги делили между собой. Ежемесячно обращение по продаже составляло более 1,5 млн грн.

По месту жительства подозреваемых и их автомобилях провели обыски и изъяли психотропное вещество, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства в сумме почти 700 000 грн.

В суд направили обвинительный акт в отношении организатора и его четырех соучастников по фактам незаконного изготовления, хранения, перевозки и сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.307 УК Украины).

Новости Днепра про Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнес

Читайте также:

Новости Днепра про Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнесУкраїнська Новости Днепра про Зарабатывали 1,5 млн гривен в месяц: на Днепропетровщине мужчины создали наркобизнесРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

    Оккупанты 4 раза за день обстреляли территорию Днепропетровской области.

    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

    Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на…

    Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом

    Солдат из Каменского Игорь Олейник погиб 9 февраля в бою…

    Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

    В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Последние новости

    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка
    Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

    Оккупанты 4 раза за день обстреляли территорию Днепропетровской области.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду
    Во тьме и в +1: в сквере Прибрежные семьи с детьми гуляют по тонкому льду

    Щойно річка вкрилася тоненьки льодом, дніпряни вирішили випробувати його на міцність.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом
    Защищал нас с первых дней войны: в Каменском попрощаются с погибшим солдатом

    Солдат из Каменского Игорь Олейник погиб 9 февраля в бою в Донецкой области.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП
    Километровая пробка, авто ввозит эвакуатор: в Днепре на набережной произошло ДТП

    В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    РФ несет потери в Херсонской области, — Генштаб
    РФ несет потери в Херсонской области, — Генштаб

    Российские военные продолжают нести значительные потери в Херсонской области, а ВСУ атаковали позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Бизнес на истории: за сколько в Днепре можно купить екатеринославский кирпич
    Бизнес на истории: за сколько в Днепре можно купить екатеринославский кирпич

    На днях стало известно, что уникальный памятник архитектуры города – Дворец профилактики в Днепре разносят буквально по кирпичику. В его стенах орудуют воры, которые охотятся за екатеринославским пластичным кирпичом. Этот кирпич не только пластичный, но и прочный, а также популярен…

    Сегодня 18:26
    просмотров
    Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)
    Белые мухи и снежный ковер: как выглядит зимний Днепр (ФОТО)

    Днепровские зимние пейзажи просто невероятны.

    Сегодня 18:26
    1
    просмотров
    Из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога
    Из российского плена вернулись нацгвардейцы из Кривого Рога

    В четверг, 16 февраля, между Украиной и россией прошел очередной обмен военнопленными.

    Сегодня 17:41
    0
    просмотров
    В Днепре в заброшенной воинской части обнаружили 14 ящиков с «коктейлями Молотова»
    В Днепре в заброшенной воинской части обнаружили 14 ящиков с «коктейлями Молотова»

    В Днепре обнаружили несколько десятков ящиков с "коктейлями Молотова".

    Сегодня 17:38
    просмотров
    Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтера
    Друг ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела: в Днепре спасают раненого шахтера

    В Днепре спасают военного, которому обломок изуродовал лицо.

    Сегодня 17:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх