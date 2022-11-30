Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце

Фронтовой блокнот с документами и дорогими вещами украинский воин держал в кармане прямо у сердца. Именно туда попал обломок, который мог унести жизнь воина. Но, к счастью, все обошлось. Соответствующее видео опубликовали украинские телеграм-каналы.
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