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  • Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце

Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце

Сегодня 08:00
просмотров

Украинского защитника от смерти на фронте спасла обычная записная книжка. Маленькая книжечка в кожаной обложке "поймала" обломок вражеского снаряда. Это можно назвать настоящим чудом!

Новости Днепра про Записная книжка остановила обломок от снаряда, который мог попасть бойцу ВСУ в сердце

Фронтовой блокнот с документами и дорогими вещами украинский воин держал в кармане прямо у сердца. Именно туда попал обломок, который мог унести жизнь воина. Но, к счастью, все обошлось. Соответствующее видео опубликовали украинские телеграм-каналы.

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