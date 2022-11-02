Запустили новый поезд из Днепра в Одессу: график движения и цена

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Ночной рейс №191/192 Краматорск – Одесса, проходит через Днепр. Он начнет курсировать 6 ноября. Отправление из Краматорска в 15:20.
Будет проезжать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Плетеный Ташлык, Новоукраинку, Помичну, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, и Раздольную. Будет прибывать в Одессу в 10:57.
Из Днепра в Одессу первый рейс запланирован на 6 ноября в 21.20, прибудет к месту назначения в 10.57. Стоимость билета в плацкартном вагоне 323,57 грн., в купейном – 570,03 грн.
Из Одессы первый рейс отправится 5 ноября в 16.51. В Днепре будет в 6.07.
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