Запрет на музыку в маршрутках: куда можно написать жалобу в Днепре

В департаменте транспорта объяснили, каким образом будут контролировать его исполнение.
По словам специалиста департамента Ивана Васючкова, в Украине нет четких механизмов контроля и наказаний за несоблюдение этого закона. Однако в Днепре можно отправить жалобу в департамент транспорта, если водитель будет нарушать это правило.
«Еще несколько лет назад Днепровский городской совет запретил «шансон» и другой «блатняк» в общественном транспорте, а потому для Днепра это давно не проблема (найти автобус в котором вообще играет музыка уже давно сложно, в большинстве подвижного состава даже аудиосистем нет) и за последние 1,5 года в департамент поступило только 3(три) жалобы на музыку в салоне», — отмечает он.
Как сообщил Васючков, все городские перевозчики знают о требовании соблюдения этой нормы закона. К нарушителям будут использоваться дисциплинарные меры.
Обращаться на этот счет можно на горячую линию Днепровского городского совета или в телеграмм-канал департамента.
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