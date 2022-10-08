Запрет на музыку в маршрутках: куда можно написать жалобу в Днепре

С 7 октября в Украине вступил в силу закон 2310-IX, в частности, запрещающий водителям пассажирского транспорта включать музыку в салоне.

В департаменте транспорта объяснили, каким образом будут контролировать его исполнение.

По словам специалиста департамента Ивана Васючкова, в Украине нет четких механизмов контроля и наказаний за несоблюдение этого закона. Однако в Днепре можно отправить жалобу в департамент транспорта, если водитель будет нарушать это правило.

«Еще несколько лет назад Днепровский городской совет запретил «шансон» и другой «блатняк» в общественном транспорте, а потому для Днепра это давно не проблема (найти автобус в котором вообще играет музыка уже давно сложно, в большинстве подвижного состава даже аудиосистем нет) и за последние 1,5 года в департамент поступило только 3(три) жалобы на музыку в салоне», — отмечает он.

Как сообщил Васючков, все городские перевозчики знают о требовании соблюдения этой нормы закона. К нарушителям будут использоваться дисциплинарные меры.

Обращаться на этот счет можно на горячую линию Днепровского городского совета или в телеграмм-канал департамента.

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