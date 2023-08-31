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Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Сегодня 19:39
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Днепровско-Орильский заповедник может быть расширен.

Новости Днепра про Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Территорию заповедника планируют включить 5 новых участков.

По крайней мере, такие прогнозы озвучивает специалист Александр Жуков.

Ученый говорит, что, расширив заповедную зону, можно сохранить редких представителей флоры и фауны, которые есть в красных списках Днепропетровской области, Украины, Европы и мира.

Подтверждением этого являются методы анализа, впервые разработанные учеными заповедника вместе с учеными Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого», — сообщил специалист Александр Жуков

На инфографике показаны территории, которые могут войти в заповедник.

Новости Днепра про Заповедник близ Днепра может существенно расширить свою площадь

Напомним, ранее мы сообщали, что в заповеднике Днепровско-Орильском водоемы заполонило агрессивное растение-захватщица.

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