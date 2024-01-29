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  • «Запеканка по-ухилянтски»: житель Кривого Рога шел в Румынию через горы с паспортом, спрятанном в ланч-боксе

«Запеканка по-ухилянтски»: житель Кривого Рога шел в Румынию через горы с паспортом, спрятанном в ланч-боксе

Сегодня 16:50
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Криворожец спрятал паспорт в ланч-боксе.

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22-летний житель Кривого Рога решил сбежать с Украины по Карпатскому высокогорью в Румынию, а затем доехать в Германию. Просмотрев видео на ютубе, путешественник самостоятельно проложил себе туристический маршрут. Чтобы не попасться пограничникам с загранпаспортом, взял с собой запеканку в ланч-боксе и упаковал туда документ.

Украинец имел с собой внутренний паспорт, чтобы при встрече с пограничниками скрыть настоящую цель прибытия в Закарпатье. Документ для выезда за границу, упакованный в полиэтилен, в ланч-боксе правоохранители обнаружили при осмотре вещей мужчины.

Перебравшись через горы в Румынию, юноша должен был поехать в Германию.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» дело направлено в суд.

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