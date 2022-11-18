Заняли очередь в «Макдональдс» заранее: в Днепре сделали забавное фото

В Днепре возле "Макдональдса", что на Победе, местные жители сделали забавное фото: два автомобиля заранее заняли очередь на МакДрайв.

На самом деле авто там просто припарковали, ведь рестораны быстрого питания сейчас не работают. Но кажется, что они уже занимают очередь за БигТейсти.

Отметим, что сейчас в «Макдональдсе» на Победе работники убирают помещение и проверяют исправность табло для заказов.

Но пока неизвестно, когда именно рестораны быстрого питания откроют свои двери для посетителей в Днепре.

Заведения сети в Украине уже работают в Киеве, Львове, Белой Церкви, Житомире, Виннице, Тернополе, Броварах, Борисполе, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, в селах Софиевская Борщаговка и Гора Киевской области.

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