Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заняли очередь в «Макдональдс» заранее: в Днепре сделали забавное фото

Сегодня 18:41
просмотров

В Днепре возле "Макдональдса", что на Победе, местные жители сделали забавное фото: два автомобиля заранее заняли очередь на МакДрайв.

Новости Днепра про Заняли очередь в

На самом деле авто там просто припарковали, ведь рестораны быстрого питания сейчас не работают. Но кажется, что они уже занимают очередь за БигТейсти.

Новости Днепра про Заняли очередь в

Отметим, что сейчас в «Макдональдсе» на Победе работники убирают помещение и проверяют исправность табло для заказов.

Новости Днепра про Заняли очередь в

Но пока неизвестно, когда именно рестораны быстрого питания откроют свои двери для посетителей в Днепре.

Заведения сети в Украине уже работают в Киеве, Львове, Белой Церкви, Житомире, Виннице, Тернополе, Броварах, Борисполе, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, в селах Софиевская Борщаговка и Гора Киевской области.

Читайте также:

Новости Днепра про Заняли очередь в Українська Новости Днепра про Заняли очередь в Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Майже 30% України заміновано — ДСНС
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Майже 30% України заміновано — ДСНС

    Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз…

    В бою с рашистами погиб каменчанин Артем Кушнаренко
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В бою с рашистами погиб каменчанин Артем Кушнаренко

    11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой…

    Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб

    Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления…

    В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:03
    В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО)

    Сегодня, 18 ноября, в 13:36 на линию «101» поступило сообщение…

    Последние новости

    Майже 30% України заміновано — ДСНС
    Майже 30% України заміновано — ДСНС

    Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В бою с рашистами погиб каменчанин Артем Кушнаренко
    В бою с рашистами погиб каменчанин Артем Кушнаренко

    11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой области, защищая независимость и территориальную целостность Украины.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб
    Россия перекидывает войска с Херсонского направления на Луганский, — Генштаб

    Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО)
    В Днепре на Белелюбского горел склад (ФОТО)

    Сегодня, 18 ноября, в 13:36 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по улице Академика Белелюбского.

    Сегодня 18:03
    0
    просмотров
    Знак протеста: Шевченко уходит из НОК из-за нового состава
    Знак протеста: Шевченко уходит из НОК из-за нового состава

    Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает Национальный олимпийский комитет Украины.

    Сегодня 17:49
    1
    просмотров
    Пылесосы, инструменты и даже холодильник: в Марганце задержали квартирного вора
    Пылесосы, инструменты и даже холодильник: в Марганце задержали квартирного вора

    В Марганце полицейские задержали квартирного вора.

    Сегодня 16:48
    0
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветер
    Будет сносить с ног: в Днепре прогнозируют штормовой ветер

    В Днепре предупредили о сильном ветре.

    Сегодня 16:47
    просмотров
    В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться
    В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться

    В Днепре один из банкоматов выдал купюру, которая может быть ворована.

    Сегодня 16:06
    просмотров
    Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном
    Лежал в луже крови: в Днепре спасли мужчину, пережившего атаку дроном

    Историю мужчины рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

    Сегодня 15:21
    просмотров
    В Днепре на Антоновича раздался взрыв в квартире: что известно
    В Днепре на Антоновича раздался взрыв в квартире: что известно

    В полицию сообщили о сильном взрыве в квартире на улице Антоновича.

    Сегодня 15:10
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх