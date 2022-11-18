Заняли очередь в «Макдональдс» заранее: в Днепре сделали забавное фото

На самом деле авто там просто припарковали, ведь рестораны быстрого питания сейчас не работают. Но кажется, что они уже занимают очередь за БигТейсти.
Отметим, что сейчас в «Макдональдсе» на Победе работники убирают помещение и проверяют исправность табло для заказов.
Но пока неизвестно, когда именно рестораны быстрого питания откроют свои двери для посетителей в Днепре.
Заведения сети в Украине уже работают в Киеве, Львове, Белой Церкви, Житомире, Виннице, Тернополе, Броварах, Борисполе, Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, в селах Софиевская Борщаговка и Гора Киевской области.
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