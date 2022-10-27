Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

Сегодня 11:26
просмотров

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, будут ли праздничные новогодние иллюминации на улицах города.

Новости Днепра про Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

Об этом Михаил Лысенко рассказал в эфире программы «Васильевский остров» на 11 телеканале.

По его словам, в городском бюджете зарезервировали незначительную часть средств для новогодних иллюминаций. Но окончательное решение о том, будут ли украшать город, примут ближе к декабрю.

Если ситуация в энергетике к этому времени останется такой же как сейчас – конечно, никакого праздничного освещения не будет. Лысенко отметил, что людям нужны положительные эмоции и иногда отвлекаться от войны, поэтому если ситуация с электроэнергией улучшится — город могут немного украсить к Новому году.

Читайте также:

Новости Днепра про Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому годуУкраїнська Новости Днепра про Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому годуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер

    Известный днепровский кондитер сделал гигантский сладкий бургер.

    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей

    Любая информация может быть полезной!

    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке
    Новости Днепра
    Сегодня 10:55
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

    Днепровский шиномонтаж, у которого разорвалась российская ракета, открылся за несколько…

    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик
    Новости Днепра
    Сегодня 10:19
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик

    В среду, 26 октября, в 16:57 на линию «101» сообщили…

    Последние новости

    $27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов
    $27 млн ​​всё: за 40 минут украинские воины уничтожили вертолет и штурмовик оккупантов

    Хорошие новости.

    Сегодня 12:09
    0
    просмотров
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер
    Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер

    Известный днепровский кондитер сделал гигантский сладкий бургер.

    Сегодня 12:06
    0
    просмотров
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей
    В Днепре на пешеходном переходе сбили женщину: нужна помощь свидетелей

    Любая информация может быть полезной!

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке
    Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

    Днепровский шиномонтаж, у которого разорвалась российская ракета, открылся за несколько дней до удара.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик
    На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик

    В среду, 26 октября, в 16:57 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной поселка Царичанка.

    Сегодня 10:19
    3
    просмотров
    «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте
    «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте

    В Бахмуте получил тяжелое ранение полицейский из Днепропетровской области.

    Сегодня 10:06
    просмотров
    В Днепре задержали нарушителя с поддельными правами
    В Днепре задержали нарушителя с поддельными правами

    В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра патрульные задержали водителя Hyndai с поддельными документами.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Участник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус
    Участник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

    Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус участника боевых действий.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус
    Учасник боевых действий: Украина расширила круг граждан, которые могут получить статус

    Кабинет министров Украины расширил список граждан, которые могут получить статус участника боевых действий.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59
    Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59

    Хорошие новости утром от наших защитников неба. Во время ночной атаки военные из воздушного командования «Схід» уничтожили над Днепропетровщиной российскую ракету Х-59.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх