Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, будут ли праздничные новогодние иллюминации на улицах города.

Об этом Михаил Лысенко рассказал в эфире программы «Васильевский остров» на 11 телеканале.

По его словам, в городском бюджете зарезервировали незначительную часть средств для новогодних иллюминаций. Но окончательное решение о том, будут ли украшать город, примут ближе к декабрю.

Если ситуация в энергетике к этому времени останется такой же как сейчас – конечно, никакого праздничного освещения не будет. Лысенко отметил, что людям нужны положительные эмоции и иногда отвлекаться от войны, поэтому если ситуация с электроэнергией улучшится — город могут немного украсить к Новому году.

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