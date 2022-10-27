Заммэра Днепра рассказал, будут ли в этом году украшать город к Новому году

Об этом Михаил Лысенко рассказал в эфире программы «Васильевский остров» на 11 телеканале.
По его словам, в городском бюджете зарезервировали незначительную часть средств для новогодних иллюминаций. Но окончательное решение о том, будут ли украшать город, примут ближе к декабрю.
Если ситуация в энергетике к этому времени останется такой же как сейчас – конечно, никакого праздничного освещения не будет. Лысенко отметил, что людям нужны положительные эмоции и иногда отвлекаться от войны, поэтому если ситуация с электроэнергией улучшится — город могут немного украсить к Новому году.
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