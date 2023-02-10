Залужный назвал количество ракет, выпущенных по Украине 10 февраля

По словам главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного сегодня украинским военным удалось отбить массированную ракетную атаку.
Пуски ракет начались еще вечером 9 февраля. Таким образом, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля российскими войсками осуществлен 71 пуск крылатых ракет. Среди них: Х-101/Х-555 – 43, «Калибр» – 28, а также до 35 ракет комплекса С-300.
Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.
Силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других подразделений Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов, — отметил Залужный.
Залужный уточнил, что авиационные и ракетные атаки были совершены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) из акватории Каспийского моря и територии города Волгодонска.
Кроме этого, применялись корабли в Черном море, которые запускали Калибры. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены со стороны Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе города Токмак.
Отметим, что атака на Запорожье была одной из самых массовых с начала полномасштабной войны.
Напомним, две крылатые ракеты пересекли украинскую границу и находились в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Впрочем, в Румынии эту информацию ВСУ опровергли.
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