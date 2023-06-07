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«Заложила» взрывчатку в больнице: в Кривом Роге поймали «минерку»

Сегодня 13:11
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В Кривом Роге снова "минировали" больницу.

Новости Днепра про

Как сообщили в областной полиции, в Кривом Роге поймали женщину, которая «заминировала» больницу.

Все произошло около 19:00 6 июня. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что якобы заложила взрывчатку на входе в одну из криворожских больниц. Полицейские оперативно прибыли на место вероятного минирования, но взрывчатки или других похожих на нее предметов там не было.

Спустя время правоохранителям удалось выследить шутницу. Ею оказалась 30-летняя жительница другой области. Женщину нашли на автовокзале и забрали телефон.

Псевдоминерку задержали. Решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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